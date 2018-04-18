В Кемерово из-за задымления эвакуировали ТЦ

Из торгового центра "Променад" в центре Кемерово вывели всех посетителей и работников. Причиной послужил дым. "Очаг задымления был обнаружен в холодильнике на первом этаже здания, где сейчас проводится ремонт", – цитирует "Интерфакс" свой источник. Сообщается, что были эвакуированы около 500 человек. Других очагов возгорания обнаружено не было.