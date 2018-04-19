В Барнауле школьнице сожгли лицо кислотой

В Барнауле неизвестный плеснул девочке в лицо кислотой. Нападение произошло, когда ребенок возвращался домой из школы, передает телеканал "360".

Злоумышленник скрылся. У пострадавшей появились страшные ожоги, сообщает EG.ru. По факту случившегося проводится проверка, отметили в региональном управлении Следственного комитета России.