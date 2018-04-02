Пострадал пол: падение акробата из-под купола цирка попало на видео

Во время гастролей Цирка династии Довгалюк в Братске канатоходец сорвался из-под купола цирка. Инцидент снял на видео один из зрителей.

На записи видно, что во время выполнения одного из номеров гимнаст сорвался и упал на сцену. Ему помогли подняться, и он поклонился. "Парень вроде цел. Представление продолжается, но из-за этого падения пострадал пол", – цитирует сайт "Комсомольская правда" одного из зрителей.

Директор цирка Николай Довгалюк рассказал, что при падении артист ушиб руку, передает Пятый канал. После антракта он вновь вышел на арену и успешно повторил трюк.