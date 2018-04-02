Пострадал пол: падение акробата из-под купола цирка попало на видео
На записи видно, что во время выполнения одного из номеров гимнаст сорвался и упал на сцену. Ему помогли подняться, и он поклонился. "Парень вроде цел. Представление продолжается, но из-за этого падения пострадал пол", – цитирует сайт "Комсомольская правда" одного из зрителей.
Директор цирка Николай Довгалюк рассказал, что при падении артист ушиб руку, передает Пятый канал. После антракта он вновь вышел на арену и успешно повторил трюк.
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