В Якутии 15 человек спасли из снежного плена

Из-за сильных заносов три автомобиля оказались в ловушке на дороге в Вилюйском районе Якутии. "Эвакуированы 15 человек, в том числе трое детей", – цитирует FlashNord пресс-секретаря региональной Службы спасения Николая Фатеева. Он добавил, что с жалобами на самочувствие никто не обращался.

Все дети были оперативно доставлены в ближайший населенный пункт. Сложная погодная обстановка сохраняется в шести районах центральной, западной и северной Якутии.