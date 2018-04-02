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В тюменском кафе полицейский подрался с молодежью

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Начальник штаба Управления МВД по Тюменской области полковник внутренней службы Ислам Имамов отдыхал в одном из кафе города в ночь на 31 марта, передает Ura.ru. За соседним столиком гуляла молодежь. По каким-то причинам между ними произошел конфликт. В результате полицейский позвонил брату, после чего родственники избили оппонентов, рассказал знакомый с ситуацией источник.

Обе стороны написали заявления в полицию. В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили факт произошедшего конфликта. "В настоящее время проводится служебная проверка, по результатам которой будет дана оценка в соответствии с действующим законодательством", – заметили в ведомстве.

2 апреля 2018, 10:31

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