Следователи просят помочь в расследовании пожара в Кемерово

Сотрудники Следственного комитета России обратились к свидетелям пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. В ведомстве попросили всех, кто владеет какими-либо данными о случившемся, помочь установить обстоятельства трагедии.

"Следствие готово принять любую информацию от потерпевших, свидетелей и очевидцев, касающуюся произошедшего трагического события в торговом центре "Зимняя вишня", – отметили в пресс-службе СК. Напомним, что в результате возгорания погибли 64 человека, возбуждено несколько уголовных дел, передает телеканал "360".

