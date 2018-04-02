Опасный пикник воронежских экстремалов на льдине попал на видео
Мужчины захватили даже баню с ванной. Но нагреть воду до нужной температуры они так и не смогли. Однако вечеринка все равно удалась. Были песни под баян и гитару и катание на сноуборде, передает Пятый канал. При этом повторять опасное путешествие без специальной подготовки воронежцы не советуют.
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