"Единая Россия" начала подготовку к праймериз



В "Единой России" стартовал прием заявлений для участия во внутрипартийном предварительном голосовании по отбору кандидатов для осенних региональных выборов. Единый день голосования в этом году назначен на 9 сентября.

Партия будет принимать заявления от всех желающих до 8 мая. В регионах уже созданы организационные комитеты, которые будут курировать проведение праймериз. Единый день предварительного голосования в "ЕР" пройдет 3 июня по открытой модели. Кандидатом может стать как член партии, так и беспартийный, основное требование – отсутствие судимости и активов за рубежом.

ПО ТЕМЕ Единый день голосования: никто не проиграл

Особое внимание в выборных регионах партия уделит мероприятиям, связанным с ребрендингом. "Стратегически перед нами стоят две ключевые задачи. Первая – сохранить и нарастить свой мобилизационный потенциал, наработанный в период весенней кампании. Вторая – подойти к сентябрю в максимально обновленном, востребованном для наших избирателей виде", – заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

В ходе процедуры будет действовать открытая модель предварительного голосования. Она наиболее прозрачна для избирателей, максимально ограничивает кулуарность и возможность использования административного ресурса.

По словам политика, такая модель оптимальна для новых лиц и молодых лидеров. Турчак пообещал, что "Единая Россия" сделает все, чтобы не допустить возможности переигрывания результатов предварительного голосования и исключит давление на его участников.





Следует отметить, что "Единая Россия" – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования на открытых предварительных выборах. Впервые процедура праймериз была проведена в 2006 году на региональном уровне.

В единый день голосования 9 сентября 2018 года в 21-м регионе России пройдут выборы высших должностных лиц, в 16-ти – кампании по избранию депутатов законодательных собраний, в 12-ти изберут депутатов административных центров, в семи назначены выборы глав городов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.