В "Зимней вишне" нашли новые нарушения

Сотрудники Следственного комитета России нашли новые нарушения в торговом центре "Зимняя вишня". Как оказалось, в детском зале и кинотеатре были проблемы с проводкой.

"Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил они проложены транзитом через зал. Причина пожара, предположительно, – короткое замыкание", – заявил представитель ведомства. Кроме того, стало известно, что пучок проводов буквально свисал над детским бассейном с мягкими кубиками, передает "Утро.ru".

