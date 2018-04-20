Зверское убийство на вечеринке в Ульяновске попало на видео

Трагедией окончилась молодежная "вписка" в одной из квартир дома по проспекту Генерала Тюленева в Заволжском районе. Кровавая драма развернулась 19 апреля.

В состоянии алкогольного опьянения 20-летняя девушка поссорилась с 22-летним молодым человеком. Происходящее снимала еще одна гостья вечеринки.

На страшных кадрах видно, как жительница Ульяновска опрокинула парня на пол. Затем, судя по всему, она взялась за нож и стала наносить жертве удары. Осознав весь ужас случившегося, оператор принялась истошно кричать: "Настя, Настя!" От полученных ранений парень скончался.

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"Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос о предъявлении задержанной обвинения и избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", — цитирует сообщение Следственного комитета России по Ульяновской области РЕН ТВ. Возбуждено уголовное дело.

В последнее время Россию захлестнула волна историй про "вписки" несовершеннолетних, зачастую оканчивающиеся весьма плачевно. Страшнее всего, что тенденция проводить время в компании сверстников под алкогольные напитки становится у подростков все более популярной.