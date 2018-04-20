Под Москвой дверь электрички зашибла подростков

Трое 17-летних подростков пострадали из-за оторвавшейся двери электрички, следовавшей по маршруту Москва – Платформа 47 км. Они стояли на перроне станции Томилино в ожидании прибытия поезда, когда отошедшая створка двери отлетела от электрички и задела их. Врачи оказали пострадавшим помощь на месте. Сообщается, что госпитализация подросткам не понадобилась. Очевидцы сняли произошедшее изнутри электрички. Запись опубликовал портал Life.ru.