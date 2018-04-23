В детском лагере под Новосибирском произошел крупный пожар

Утром 23 апреля в детском оздоровительном лагере в селе Бурмистрово Новосибирской области начался пожар, передает телеканал "360". В момент ЧП он пустовал. Огонь охватил двухэтажное строение "Солнечная поляна". Сообщается, что здание сильно пострадало. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На его ликвидации работают 50 человек и 17 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.