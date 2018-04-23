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Регионы

На Урале в почерневшей реке массово умирает рыба

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Местные жители обнаружили, что река Салда на окраине города Красноуральска в Свердловской области неожиданно окрасилась в черный цвет и начала пахнуть сероводородом. "Уже погибло много рыбы, крупные подлещики и поменьше – это чебаки", – цитирует URA.Ru депутата местной городской думы Дмитрия Ивашевского. Парламентарий рассказал, что он взял образцы воды и мертвую рыбу, однако Роспотребнадзор и природоохранная прокуратура отказались их принимать, перенаправив его друг к другу. "Круг замкнулся, никому ничего не надо", – посетовал Дмитрий Ивашевский.

В Роспотребнадзоре объяснили, что образцы не взяли из-за того, что депутат не рассказал, каким именно образом он их собрал. Кроме того, этот водоем действительно не входит в круг ответственности ведомства. "Река Салда не относится к нашей компетенции, так как не является источником водозабора питьевой воды, местом массового отдыха людей. Поэтому в ближайшее время мы передадим материалы в министерство природных ресурсов, это в их компетенции. Они же должны поставить в известность и природоохранную прокуратуру", – объяснила пресс-секретарь Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова.

23 апреля 2018, 10:00

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