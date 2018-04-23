Из ЦУМа во время пожара вывели 90 человек

В ЦУМе в Горно-Алтайске произошел пожар. Сообщается, что очаг возгорания находился в чердачном помещении пристройки, где находился склад одного из магазинов. "От огня пострадали конструкции чердачного помещения и крыша, частично поврежден товар", – цитирует "Газета.ru" пресс-службу регионального управления МЧС.

На основное здание огонь не смог перекинуться из-за капитальной кирпичной стены, разделяющей строения. На локализацию пожара ушло менее десяти минут. Персонал ТЦ и прибывшие спасатели эвакуировали из здания свыше 90 человек. Никто не пострадал.