Володин осмотрел завод СПГ на Ямале

Делегация нижней палаты парламента во главе со спикером Вячеславом Володиным прибыла в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) на выездное заседание Совета Госдумы по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в России на примере "Ямал СПГ". Один из пунктов в программе визита законодателей – посещение завода сжиженного природного газа.

По словам Володина, проект "Ямал СПГ" ежегодно дает экономике прирост на уровне 0,12% ВВП. "Всего "Ямал СПГ" создал 100 тысяч рабочих мест, которые являются высокотехнологичными", – передает слова председателя нижней палаты "Парламентская газета".



Спикер подчеркнул, что данный производственный комплекс формирует Северный морской путь, позволяет развивать новую архитектуру торговых отношений на рынке сжиженного природного газа. "С вводом проекта у нас есть возможность быть среди лидеров по поставкам СПГ", – добавил Володин.

Вместе со спикером на Ямал прибыли первый зампред Госдумы Иван Мельников, вице-спикер Ольга Епифанова, руководители парламентских фракций – Сергей Неверов, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов. В составе думской делегации главы комитетов нижней палаты по транспорту и строительству, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.





Ранее делегация приземлилась в аэропорту Сабетта. Воздушная гавань была построена специально для обеспечения вахтовых перевозок специалистов, которые заняты в реализации проекта "Ямал СПГ".

Стоит отметить, что завод СПГ обладает мощностью около 16,5 миллиона тонн, он строится на базе Южно-Тамбейского месторождения на берегу Обской губы. Высокую эффективность предприятия обеспечивают, в том числе, природные условия. Арктический холод снижает эксплуатационные затраты, и завод может функционировать с большей производительностью.





Всего в составе комплекса три технологические линии. Первая была запущена в декабре прошлого года, в ходе визита в поселок Сабетта ее открыл президент России Владимир Путин. Вторая будет запущена в следующем году, а третья – в 2019.

Почти весь объем запланированного производства сжиженного природного газа (96%) уже законтрактован. Топливо будет экспортироваться в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион.