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Регионы

Безумные регионы: волгоградские покойники скупают квартиры

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Зомби-апокалипсис в Волгограде, веселящая шаурма в Уфе и падающие супермодели в Казани. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
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Пожар в детском саду в Дзержинске Нижегородской области. Дошкольное учреждение загорелось днем 23 апреля, эпицентр был в кабинете заведующей. Противопожарная сигнализация сработала сразу, дети и персонал – около 100 человек – были эвакуированы. Пожарные быстро прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание, сообщает Newsnn

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Более серьезным стал инцидент в Богородске Нижегородской области. Пожар вспыхнул на крупнейшем в регионе предприятии по выделке кож. Все случилось утром 23 апреля. Возгорание удалось локализовать около 11:00 на площади приблизительно 1000 кв метров. Пожарные эвакуировали из здания около 150 человек. Пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются, передает Newizv

Помочь ростовчанам обрести былую мужскую силу решила группа контрабандистов. В прибывшей из Белоруссии посылке таможенники обнаружили тестостерон. "Почтовое отправление в Гуково содержало запрещенные к ввозу препарарты, среди которых кроме тестостерона были оксандролон и станозолол", – сказано в сообщении ведомства. Сотрудники отдела дознания Ростовской таможни провели обыски, возбуждено 4 уголовных дела по статье за контрабанду сильнодействующих и ядовитых веществ пишет Rostovgazeta

Нелегка работа простого российского предпринимателя. В этом смогла на своем опыте убедиться жительница Казани. В столице Татарстана проходит расширенное заседание Совета по предпринимательству при главе республики. Во время выступления бизнес-омбудсмена Тимура Нагуманова модель, стоящая в проходе зала, упала в обморок. Предприниматели помогли девушке подняться, сообщает Inkazan

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35-летний житель Ижевска предстал перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью своей знакомой. Как установило следствие, приняв горячительного, ранее судимый гражданин вышел прогуляться. На улице он встретил 19-летнюю студентку колледжа, познакомился с ней и пригласил ее в общежитие. В процессе дальнейшего распития спиртного парочка поссорилась и мужчина вытолкнул девушку из окна. Девушке повезло отделаться травмами. Мужчина получил пять лет колонии строгого режима, сообщает Udm-info

Пьяная мать оставила 3-летнего ребенка в центре Екатеринбурга. Гуляющего без присмтора ребенка нашла местная жительница. Женщина отвела мальчика в полицию, а оттуда он попал в одну из детских больниц. 22 апреля объявился отец мальчика, который прочитал об инциденте в СМИ. Он рассказал, что не видел сына и свою гражданскую жену с пятницы, 20 апреля. По словам мужчины, жена злоупотребляет спиртными напитками и нередко уходит из дома, пишет TagilCity.

Прокуратура Красноармейского района Волгограда выявила факт мошенничества в сфере недвижимости. Муниципальная квартира была приватизирована по документам умершей 77-летней пенсионерки. Как показала проверка, 12 октября прошлого года произведена государственная регистрация права собственности на трехкомнатную квартиру. Причем сама собственница умерла еще в 2016 году – и тогда же пропал ее паспорт. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с квартирой, находящейся в собственности городского округа, передает Novostivolgograda

Киоск в Уфе торговал шаурмой и насваем. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Башкирии решили проверить заведение и обнаружили курительную смесь под прилавком. Полицейские также нашли пластиковое ведро, в котором прятали 40 пакетиков с зеленовато-бурой массой. За один такой пакетик работники общепита выручали 30 рублей. Образцы направлены на исследование, чтобы выяснить точный состав вещества. Работник заведения не считает продажу насвая незаконным. О том, что это в стране запрещено, он якобы узнал только от полицейских, сообщает Mkset

Верховный суд оставил в силе приговор в отношении членов преступной группы "Бородачи". Участники банды, трое жителей Бирска и двое уфимцев, ближайшие годы проведут в местах лишения свободы. Ранее суд в Башкирии признал членов группировки виновными в вымогательстве, разбое, грабеже, похищении паспорта и умышленном повреждении чужого имущества. "Бородачи" получили от 7 до 9 лет лишения свободы, подали апелляцию, которую ВС отклонил, пишет ToDay News Ufa

Автор: Андрей Евлампиев23 апреля 2018, 21:22

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