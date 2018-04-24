Пенсионерка из-за собаки ударила кирпичом жительницу Подмосковья

В Подмосковье пенсионерка ударила кирпичом женщину, которая сделала ей замечание за неубранные собачьи фекалии. Инцидент произошел в одном из дворов Балашихи.

Как пишет сайт "Подмосковье сегодня", бабушка вывела своего питомца в туалет прямо возле подъезда. Убирать фекалии за псом пенсионерка не стала, это заметила другая собачница и сделала замечание. В ответ бабушка накричала на женщину, а после взяла кирпич и ударила сначала чужое животное, а затем и его хозяйку.