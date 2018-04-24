"Единая Россия" проверила благоустройство дворов

Мониторинг партийного проекта "Единой России" показал, что в большинстве регионов менее половины дворов вошли в программу благоустройства. Единороссы направили эти данные в Министерство строительства.

В рамках своего проекта "Городская среда" "Единая Россия" проверила, какое количество дворов вошло в программу благоустройства. Мониторинг, проведенный в 76 регионах, показал, что в 45 субъектах менее половины дворов вошли в программу благоустройства.

Наименьшее число дворов, которые планируется благоустроить, зафиксировано в Краснодарском крае, Северной Осетии, Свердловской и Тюменской областях, Чукотском автономном округе. Лучше всего следят за дворовыми территориями в Архангельской области, Севастополе и Ингушетии.

"Результаты мониторинга показывают, что в настоящий момент мы далеки от стопроцентного охвата благоустройства дворовых территорий по всей стране", – заявил координатор партпроекта "Городская среда" Павел Качкаев.

По его мнению, причина низкого охвата связана прежде всего с вопросом финансирования. Качкаев пообещал, что "ЕР" возьмет вопросы охвата благоустройства под свой контроль.





Проект "Городская среда" направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. Особое внимание уделяется городским паркам. Координатором проекта выступает член генсовета партии, зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев, его общественный совет возглавляет президент Татарстана Рустам Минниханов.