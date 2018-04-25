Россиянка зарезала бомжа за непристойное предложение

В Вологде 59-летняя местная жительница жестоко расправилась с 58-летним бездомным. Женщина нанесла бомжу более 20 ударов ножом, передает Flashnord.
Как установили следователи, подозреваемая позволила бездомному мужчине остановиться у нее в квартире, вместе они употребляли спиртное. В какой-то момент бомж стал делать хозяйке непристойные предложения, тогда женщина схватила нож.
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