Очевидцы сняли жуткий пожар в Благовещенске

На Новой улице в городе Благовещенске Амурской области загорелись три частных дома и одна нежилая постройка. На место прибыли экстренные службы. Для тушения пожара спасателям пришлось перекрыть улицу целиком. Соседние здания удалось уберечь от огня.

В результате ЧП никто не пострадал. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Очевидцы сняли пожар на видео. Запись опубликовал телеканал "360".