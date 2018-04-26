Очевидцы сняли жуткий пожар в Благовещенске

На Новой улице в городе Благовещенске Амурской области загорелись три частных дома и одна нежилая постройка. На место прибыли экстренные службы. Для тушения пожара спасателям пришлось перекрыть улицу целиком. Соседние здания удалось уберечь от огня.
В результате ЧП никто не пострадал. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Очевидцы сняли пожар на видео. Запись опубликовал телеканал "360".
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