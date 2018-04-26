Во Владивостоке мужчина с дробовиком застрелил подругу

Трагедия произошла в Канском переулке во Владивостоке. Молодой человек на автомобиле перегородил знакомой дорогу, после чего выбежал и выстрелил ей в голову из дробовика, передает Telegram-канал Life Shot. От полученных травм девушка скончалась на месте. После этого стрелок погиб сам.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают экстренные службы.
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