В Уфе рожениц и младенцев эвакуировали из больницы из-за пожара

В ночь на 26 апреля в одном из роддомов Уфы сработала пожарная сигнализация. Из здания были экстренно эвакуированы 238 человек, в том числе 56 детей.

Спасатели установили, что горение произошло на посту дежурной медицинской сестры, передает РИА ФАН. Эвакуированные размещены в соседнем хирургическом корпусе больницы, а также в других родильных домах.