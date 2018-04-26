Женщины устроили драку у "Приюта бодливой козы"
Участниц потасовки, которые, судя по всему, были под сильным воздействием спиртного, ничуть не смутили прохожие и автомобилисты. Одна из дам мертвой хваткой вцепилась в другую и не хотела отпускать.
Дебоширок пытались разнять две девушки, однако задача оказалась им не по силам. Применялись ли к скандалисткам дисциплинарные меры, не сообщается, передает Пятый канал.
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