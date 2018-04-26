На Урале пытались застрелить мэра города

Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство" после того, как вечером 25 апреля неизвестный обстрелял машину мэра города Талица Александра Толкачева. Городской глава ранений не получил и уже утром, как обычно, вышел на работу, передает Ura.ru со ссылкой на представителя правоохранительных органов региона. Расследование произошедшего находится под личным контролем начальника областного полицейского главка Михаила Бородина, рассказал сотрудник пресс-службы регионального управления МВД Павел Пантюхин. Для оказания практической помощи местным специалистам из Екатеринбурга выехала группа опытных сыщиков.