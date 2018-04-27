Молодая пара занялась сексом прямо у Казанского собора
В распоряжении интернет-сообщества попало видео с похотливыми петербуржцами. На опубликованных кадрах нетерпеливая пара решила предаться плотским утехам напротив одного из крупнейших храмов Санкт-Петербурга.
Поступок влюбленных вызвал в основном шквал негатива. Однако среди множества гневных комментариев от уставших наблюдать за развратными земляками есть и позитивные отклики, передает Пятый канал. Многие пользователи соцсетей предложили злым языкам не завидовать молодежи.
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