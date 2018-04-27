Безумные регионы: жителя Уфы приговорили к смерти за долг в 100 тысяч

Памятник Telegram в Ленинградской области, приговор омичу-педофилу Грушевскому и смертная казнь должника в Уфе. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Восьмилетний житель Татарстана случайно повесился на турнике. Дети играли в общем коридоре жилого дома – прыгали с турника, на котором было развешано белье. При очередном прыжке мальчик случайно попал головой в петлю из капроновых колготок. Ребенок скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", пишет Newsnn.

Памятник Telegram в виде голубого самолетика установили ученики школы в деревне Старополье под Сланцами Ленинградской области. Монумент из фанеры возвели на деньги местного депутата Владимира Петрова. Под самолетиком – табличка с лозунгом "Digital Resistance: За каждую неделю победы Телеграма над Роскомнадзором – по звезде". Цифровое сопротивление – это термин, предложенный Павлом Дуровым для описания противостояния мессенджера и Роскомнадзора. Глава поселения утверждает, что дети обманули и депутата, и его самого: финансы были выделены на покупку компьютера. Однако ничего плохого в памятнике мессенджеру он не видит и понимает, как важна для молодежи идея свободы интернета, сообщает Newizv.

Целую коробку ртутных ламп разбили неизвестные на улице Толмачева в Ростове-на-Дону. Жалобу в соцсетях разместили местные жители. Автор поста призвал граждан быть внимательными и следить за тем, что они выбрасывают, – ведь подобные лампы содержат ртуть, вещество очень опасное и ядовитое, передает Rostovgazeta.

Директор Лаишевской школы-интерната обкрадывала своих воспитанников. В этом учреждении живут и учатся инвалиды по зрению. По данным Следственного комитета, 44-летняя Венера Давлеева велела поварам выносить с кухни и передавать ей продукты, в том числе мясо. В итоге она присвоила предназначенного для детей питания на сумму в 230 тысяч рублей. Однако этим директор не ограничивалась. Она обналичивала десятки тысяч рублей по фиктивным договорам через фирму, поставлявшую продукты. Кроме того, по ее указанию водитель списал топлива на 100 тысяч, сообщает Inkazan.

Сожительство с падчерицей закончилось пятилетним сроком заключения для жителя Ямала. По данным следствия, в Надыме мужчина неоднократно занимался сексом с дочерью своей жены. По его словам, все происходило по обоюдному согласию. Однако девочке в то время было 14 лет. Суд приговорил мужчину к пяти годам десяти месяцам в колонии общего режима, сообщает Nashgorod.

17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима получил омич Сергей Грушевский. Решение вынес Мещанский районный суд Москвы. Слушания по уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних проходили в закрытом режиме. Сергей Грушевский был задержан в апреле 2017 года в Москве. СМИ сообщали, что он вступил в интимную связь с подростками в своей квартире на проспекте Мира еще в 2013 году. 45-летний уроженец Омска – в прошлом журналист, затем продюсер бойзбендов "Бэтмэн" и "Джинсовые мальчики", напоминает "Город55".

Смерть на зебре. Юного жителя Ижевска сбили прямо на пешеходном переходе. Около 10 часов вечера водитель иномарки – молодой человек 1990 года рождения – совершил наезд на 16-летнего юношу. Пешеход пересекал проезжую часть как положено – по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП молодой человек скончался на месте, сообщает Udm-info.

Ссора влюбленных в Нижнем Тагиле окончилась смертью 18-летней девушки. Труп обнаружили в начале недели в подъезде дома на проспекте Дзержинского. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, вскоре задержали и несовершеннолетнего подозреваемого. Следствие установило, что у молодых людей возник конфликт. Разгоряченный местный Отелло задушил свою подругу кабелем, пишет TagilCity.

Двое школьников стали жертвами невнимательности владелицы автомобиля в Волгограде. В Тракторозаводском районе 27-летняя женщина, управляя автомашиной ВАЗ-2105, наехала на ребят, которые катались на велосипеде. 14-летний подросток вез на багажнике своего 13-летнего приятеля. Женщина, включив задний ход, отъезжала с места парковки. Посмотреть в зеркало на этот раз дама забыла - и сбила юных велосипедистов. Мальчишки получили травмы, они госпитализированы, передает Novostivolgograda.

Самосуд над должником устроили двое 47-летних жителей Уфы. По данным следствия, один из них – бизнесмен, работавший в строительстве, одолжил знакомому 100 тысяч рублей. Тот долг не отдал и еще постоянно оскорблял кредитора. Последний, в свою очередь, нанял приятеля, который и застрелил должника из травматического пистолета "Оса": с близкого расстояния выстрелы в голову и сердце оказались смертельными. Заказчик рассчитался с исполнителем той самой роковой суммой – 100 тысяч рублей. Суд отправил их в тюрьму на 16 и 17 лет, сообщает Mkset.

54-летний житель Белорецка ранил в живот 26-летнего соседа. Пострадавший стал свидетелем ссоры супругов на лестничной площадке дома по улице Крупской. Муж и жена зашли в квартиру, продолжая ссориться. Сосед постучал в дверь их жилища, хозяин ему открыл и выстрелил в гостя из травматического пистолета. Перепуганная женщина вызвала скорую и полицию. Ее буйному супругу грозит до двух лет лишения свободы, пишет ToDay News Ufa.