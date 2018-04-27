Безумные регионы: жителя Уфы приговорили к смерти за долг в 100 тысяч

Джигарханян госпитализирован Новый виток в деле Родченкова Кейт Миддлтон родила сына Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

Шоу "Голос.Дети" завершилось скандалом
Ведущая "Давай поженимся!" с плоским задом показала любовника
Пелагею прокляли после выходки на Первом канале
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной
партнеры
Пятница 27 апреля
Лента новостей
19:31
Почему парламентаризм стал основой государственного строя
18:37
Почему дочь не простила Табакова даже после смерти
18:14
Известный актер умер в Москве на 92-м году жизни
17:56
Незаслуженно: народ не поверил в победу сына Рудковской
17:42
Создатель автомобиля "Нива" скончался в возрасте 76 лет
17:16
Путин пожаловался на свой ужасный почерк
17:05
В Москве иномарка врезалась в автобус и уехала с места ДТП
16:52
Разгадана тайна странного имени новорожденного сына Кейт Миддлтон
16:48
Нумерация россиян больно ударит по бюджету
16:20
В рот круглый год: Бузовой поступило заманчивое предложение
16:14
Володин призвал ускорить реализацию послания президента
16:04
После родов Климова в отчаянии бросилась в церковь
15:59
"Это ложь!": подруга Цымбалюк-Романовской отреагировала на беду Джигарханяна
15:47
В Москве Mercedes протаранил скорую
15:43
Распускающий руки Малахов ошарашил Салтыкову
15:33
"Позорные ограждения": Зюганов эмоционально обратился к Путину
15:29
Путин поблагодарил парламентариев за вклад в единое правовое пространство
15:09
Во что играют россияне на работе
15:08
Убийство сотрудника популярного реалити-шоу попало на видео
15:07
Протрезвевшую Борисову ищут у Волочковой
14:59
У невесты принца Гарри нашли двойника
14:56
Хабенский раскрыл сенсационные подробности интима с Джоли
14:46
Какой будет погода в Москве в майские праздники
14:37
Сбежавшая в Киев Максакова призналась в наркозависимости
14:28
Москву спасли от серии терактов
14:23
В США умер легендарный музыкант
14:18
Юная российская биатлонистка поплатилась за секс-скандал
13:59
Откровения предателя Родченкова взбудоражили Кремль
13:52
Отца известного миллиардера нашли мертвым в Москве
13:50
"Яндекс" и "ВКонтакте" оценили неожиданное нападение Роскомнадзора
13:25
Выплату пенсий в начале мая отменили
13:19
Сексапильная Орлова вывалила грудь на красной дорожке
13:15
Кейт Миддлтон дала сыну необычное имя
13:05
Участники проекта "ПолитСтартап" начали обучение
12:57
Трамп готовит жесткий выговор для Меркель
12:44
"Словил Порошенко": глава Госдепа предъявил России ультиматум
12:42
Отчаявшийся грузин обратился к Путину за помощью
12:41
Дьявольски красива: Боярская появилась в страшном виде
12:24
Мертвый Задорнов наказал пошляков Волю и Харламова
12:12
На северо-востоке Москвы эвакуировали школу
12:11
Семья в шоке: медиамагнат завещал все свои сбережения стриптизерше
11:57
Москва станет центром медицинского туризма
11:50
Пищевая сода оказалась лекарством от многих болезней
11:33
Народ сравнил пятые точки Меланьи Трамп и Брижит Макрон
11:19
Меркель исподтишка пнула Порошенко по трубе
11:19
Безрукова невольно оголилась на красной дорожке
11:18
Как сэкономить на косметике и парфюмерии
11:16
Казанова отбила Киркорова у Баскова
11:01
Как возникает неизлечимый рак
10:52
Близкий друг о "критических отклонениях" больного Джигарханяна
10:48
Опрокинутый грузовик заблокировал движение на МКАД
10:26
Матвиенко рассказала о приходе роботов к власти
10:18
Бывшая жена Козловского: Аппетитного красавчика Даню многие хотят попробовать
10:16
Популярного комика признали виновным в изнасиловании
10:11
В Кургане легковушка влетела в танк
10:07
Агутин заявил о новом жюри шоу "Голос" на фоне скандала
09:39
Кержакова возмутило вранье Козловского
09:33
Хакеры научились взламывать подушки безопасности в машинах
09:24
"Хватило на всю жизнь": взорвавшаяся Проклова побила дочь
09:20
В Москве нашли пакет с останками трех человек
09:20
Володин призвал развивать российский парламентаризм
09:05
Родченков передумал топить Россию: что все это значит
08:54
Трамп некрасиво поступил с женой в день рождения
08:42
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива
08:34
Собчак грязно выругалась из-за поездки в Крым
08:24
В России заблокировали "Яндекс" и "ВКонтакте"
22:02
Украина начнет войну с Россией после "смерти" Порошенко
21:59
Мужа Шурыгиной избили во время ее выступления в Москве
21:56
Российская фигуристка показала невероятный каскад (видео)
21:55
Знаменитый 28-летний музыкант покончил с собой
21:45
В ночном клубе на северо-западе Москвы изрезали мужчину
21:35
Взбешенный Якубович бросился с ножом на звезду "Дома-2"
21:34
Красавица-россиянка загадочно пропала в Таиланде
21:22
Молодая актриса надела бабушкин наряд на красную дорожку ММКФ
21:03
Мазур раскрыла подробности госпитализации Джигарханяна
20:51
Бузова опешила от хамства известной певицы
20:15
Джигарханян впал в кому
19:51
ЦБ раскритиковали за качество надзора за страховщиками
19:47
У домогавшегося юной биатлонистки тренера нашлись новые жертвы
19:45
Состояние певицы Наргиз резко ухудшилось
19:36
82-летний Джигарханян попал в больницу после слов бывшей жены
19:21
Ангелоподобная дочь Тимати поразила рассказом о расчлененке
19:16
Во что Вы играете на работе?
19:06
Путин предупредил россиян об опасности
18:45
Восхитительная Кудрявцева оголилась в Сети
18:25
Пугачевой пожелали долгих лет после расстрела Нагиева
18:14
Под Москвой в жутком ДТП с грузовиком пострадали люди
17:38
На набережной в центре Москвы найдено тело женщины
17:34
Вышла первая серия реалити-шоу Банк Хоум Кредит о смарт-шопинге
17:33
Брошенный молодой любовницей артист прослезился при встрече с женой
17:24
Московские пенсионеры активно поддерживают проект "Московское долголетие"
17:13
Туристка родила в турецкой гостинице по урокам с YouTube
17:11
Принц Гарри сводит лысеющего Уильяма со стриптизершей
17:10
В Москве на столе пластического хирурга за месяц умерли три женщины
16:46
Стало известно о любви Цымбалюк-Романовской и женщины
16:39
Россиянин упал с моста на крышу автомобиля (видео)
16:29
Как избавиться от мешков под глазами
16:26
"Очень жаль": Агутин озвучил радикальное решение Варум
16:21
Рождественская пристыдила за мерзость истерящего Малахова
16:18
В Москве у дороги нашли пакет с останками двух человек
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская бьется в истерике из-за исчезновения Джигарханяна
Мазур раскрыла подробности госпитализации Джигарханяна
Джигарханян впал в кому
"Это ласты или копыта?": поклонники в ужасе от изувеченных конечностей Волочковой
Ксения Собчак готовит провокацию в Крыму
Близкий друг о "критических отклонениях" больного Джигарханяна
Регионы

Безумные регионы: жителя Уфы приговорили к смерти за долг в 100 тысяч

Фото: мвд.рф
Памятник Telegram в Ленинградской области, приговор омичу-педофилу Грушевскому и смертная казнь должника в Уфе. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
прочитано 385 раз

Восьмилетний житель Татарстана случайно повесился на турнике. Дети играли в общем коридоре жилого дома – прыгали с турника, на котором было развешано белье. При очередном прыжке мальчик случайно попал головой в петлю из капроновых колготок. Ребенок скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", пишет Newsnn.

ПО ТЕМЕ

Безумные регионы: пьяный гаишник устроил массовое ДТП в Тюмени

Безумные регионы: дом с привидением выставлен на продажу в Тюмени

Памятник Telegram в виде голубого самолетика установили ученики школы в деревне Старополье под Сланцами Ленинградской области. Монумент из фанеры возвели на деньги местного депутата Владимира Петрова. Под самолетиком – табличка с лозунгом "Digital Resistance: За каждую неделю победы Телеграма над Роскомнадзором – по звезде". Цифровое сопротивление – это термин, предложенный Павлом Дуровым для описания противостояния мессенджера и Роскомнадзора. Глава поселения утверждает, что дети обманули и депутата, и его самого: финансы были выделены на покупку компьютера. Однако ничего плохого в памятнике мессенджеру он не видит и понимает, как важна для молодежи идея свободы интернета, сообщает Newizv.

Целую коробку ртутных ламп разбили неизвестные на улице Толмачева в Ростове-на-Дону. Жалобу в соцсетях разместили местные жители. Автор поста призвал граждан быть внимательными и следить за тем, что они выбрасывают, – ведь подобные лампы содержат ртуть, вещество очень опасное и ядовитое, передает Rostovgazeta.

Директор Лаишевской школы-интерната обкрадывала своих воспитанников. В этом учреждении живут и учатся инвалиды по зрению. По данным Следственного комитета, 44-летняя Венера Давлеева велела поварам выносить с кухни и передавать ей продукты, в том числе мясо. В итоге она присвоила предназначенного для детей питания на сумму в 230 тысяч рублей. Однако этим директор не ограничивалась. Она обналичивала десятки тысяч рублей по фиктивным договорам через фирму, поставлявшую продукты. Кроме того, по ее указанию водитель списал топлива на 100 тысяч, сообщает Inkazan.

Сожительство с падчерицей закончилось пятилетним сроком заключения для жителя Ямала. По данным следствия, в Надыме мужчина неоднократно занимался сексом с дочерью своей жены. По его словам, все происходило по обоюдному согласию. Однако девочке в то время было 14 лет. Суд приговорил мужчину к пяти годам десяти месяцам в колонии общего режима, сообщает Nashgorod.

17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима получил омич Сергей Грушевский. Решение вынес Мещанский районный суд Москвы. Слушания по уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних проходили в закрытом режиме. Сергей Грушевский был задержан в апреле 2017 года в Москве. СМИ сообщали, что он вступил в интимную связь с подростками в своей квартире на проспекте Мира еще в 2013 году. 45-летний уроженец Омска – в прошлом журналист, затем продюсер бойзбендов "Бэтмэн" и "Джинсовые мальчики", напоминает "Город55".

Смерть на зебре. Юного жителя Ижевска сбили прямо на пешеходном переходе. Около 10 часов вечера водитель иномарки – молодой человек 1990 года рождения – совершил наезд на 16-летнего юношу. Пешеход пересекал проезжую часть как положено – по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП молодой человек скончался на месте, сообщает Udm-info.

Ссора влюбленных в Нижнем Тагиле окончилась смертью 18-летней девушки. Труп обнаружили в начале недели  в подъезде дома на проспекте Дзержинского. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, вскоре задержали и несовершеннолетнего подозреваемого. Следствие установило, что у молодых людей возник конфликт. Разгоряченный местный Отелло задушил свою подругу кабелем, пишет TagilCity.

Двое школьников стали жертвами невнимательности владелицы автомобиля в Волгограде. В Тракторозаводском районе 27-летняя женщина, управляя автомашиной ВАЗ-2105, наехала на ребят, которые катались на велосипеде. 14-летний подросток вез на багажнике своего 13-летнего приятеля. Женщина, включив задний ход, отъезжала с места парковки. Посмотреть в зеркало на этот раз дама забыла - и сбила юных велосипедистов. Мальчишки получили травмы, они госпитализированы, передает Novostivolgograda.

Самосуд над должником устроили двое 47-летних жителей Уфы. По данным следствия, один из них – бизнесмен, работавший в строительстве, одолжил знакомому 100 тысяч рублей. Тот долг не отдал и еще постоянно оскорблял кредитора. Последний, в свою очередь, нанял приятеля, который и застрелил должника из травматического пистолета "Оса": с близкого расстояния выстрелы в голову и сердце оказались смертельными. Заказчик рассчитался с исполнителем той самой роковой суммой – 100 тысяч рублей. Суд отправил их в тюрьму на 16 и 17 лет, сообщает Mkset.

54-летний житель Белорецка ранил в живот 26-летнего соседа. Пострадавший стал свидетелем ссоры супругов на лестничной площадке дома по улице Крупской. Муж и жена зашли в квартиру, продолжая ссориться. Сосед постучал в дверь их жилища, хозяин ему открыл и выстрелил в гостя из травматического пистолета. Перепуганная женщина вызвала скорую и полицию. Ее буйному супругу грозит до двух лет лишения свободы, пишет ToDay News Ufa.

Автор: Андрей Евлампиев27 апреля 2018, 19:11

комментарии

Политика

"Словил Порошенко": глава Госдепа предъявил России ультиматум
Путин предупредил россиян об опасности
"Печаль и горесть": бандитская выходка США расстроила Россию
Украина начнет войну с Россией после "смерти" Порошенко

Шоу-бизнес

"Ждем маленького Овечкина": Шубскую поздравляют с беременностью
Почему дочь не простила Табакова даже после смерти
Незаслуженно: народ не поверил в победу сына Рудковской
В рот круглый год: Бузовой поступило заманчивое предложение

Проишествия

Отца известного миллиардера нашли мертвым в Москве
Популярного комика признали виновным в изнасиловании
Красавица-россиянка загадочно пропала в Таиланде
Псевдомодель с Урала "развела" европейца на восемь миллионов рублей

Lifestyle

"Хохлы затравили": россияне назвали причину смерти актера из "Сватов"
Сын Табакова вызвал Успенского на серьезный разговор
Меньшов о брошенной Дорошиной: "Она похоронила личную жизнь"
Эволюция осознания: человек и страна в поисках пути
Шоу-бизнес

Состояние певицы Наргиз резко ухудшилось

Артистка сообщила об этом в соцсетях
Шоу-бизнес

Мертвый Задорнов наказал пошляков Волю и Харламова

Cатирик оказался сильнее молодых коллег
Шоу-бизнес

После родов Климова в отчаянии бросилась в церковь

У актрисы опустились руки
Шоу-бизнес

Разгадана тайна странного имени новорожденного сына Кейт Миддлтон

Журналисты выяснили подробности

Гороскоп

Специалист о неизлечимо больном Билане: Ему требуется особый уход
Осунувшаяся после родов Кейт Миддлтон несчастна
Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля
Напугавшей своим видом Апиной нашли оправдание

Фоторепортажи

Сексапильная Орлова вывалила грудь на красной дорожке
Казанова отбила Киркорова у Баскова
Молодая актриса надела бабушкин наряд на красную дорожку ММКФ
Располневшая Кожевникова веселилась на показе военной драмы Хабенского

Спорт

Юная российская биатлонистка поплатилась за секс-скандал
Откровения предателя Родченкова взбудоражили Кремль
Кержакова возмутило вранье Козловского
Российская фигуристка показала невероятный каскад (видео)

Регионы

Молодая пара занялась сексом прямо у Казанского собора (видео)
Как с Фриске: собранные для жертв "Зимней вишни" деньги зависли на чужих счетах
Россиянин упал с моста на крышу автомобиля (видео)
Безумные регионы: пьяный гаишник устроил массовое ДТП в Тюмени
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru