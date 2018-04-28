Конвейер перемолол машиниста на заводе в Татарстане

На фанерном заводе в Зеленодольске в Татарстане 41-летнего машиниста затянуло в конвейер шнекового транспортера, где изрубило ножами, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. По версии следствия, мужчина заметил затор из технологической щепы и решил удалить его, не выключая аппарат. Оказалось, что на рубильной машине отсутствовали блокировочные устройства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

