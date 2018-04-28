В России внезапно умерла 15-летняя сноубордистка

В подмосковных Люберцах скоропостижно скончалась 15-летняя сноубордистка. О том, что стало причиной смерти, пока не сообщается – результаты экспертизы будут готовы только через месяц. Отец спортсменки рассказал, что она регулярно проверяла здоровье, последнее обследование прошла 20 апреля.

Девушка хотела принять участие в следующей Олимпиаде. "Своим упорством она достигала всего. Кроме того, за восемь лет учебы в школе я не видел у нее ни одной четверки, только на пять училась", – цитирует отца сноубордистки телеканал "360".