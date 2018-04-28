Начальница почтового отделения обокрала пенсионера на 12 тысяч

В отношении бывшей начальницы отделения почтовой связи в Череповецком районе Вологодской области возбуждено уголовное дело, передает FlashNord. По версии следствия, злоумышленница подделала подпись жителя одной из деревень региона и присвоила его пенсию в размере 12,6 тысячи рублей.
Деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению, потратив их на личные нужды. Расследование продолжается.
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