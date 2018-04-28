Зажарившая двоих малышей мать публиковала нежные видео

Жительница Нижнего Новгорода, убившая своих двоих детей, размещала в соцсетях трогательные видео с малышами. Последнее из них опубликовано за несколько дней до зверского преступления.

Елена Керимова выложила ролик на своей страничке в Instagram. На кадрах женщина и дети едут в машине и слушают трогательную песню "Мама". Дочери Елены Хадиже было четыре года, сыну Сулейману – два.

Следователи задержали Елену Керимову после того, как обгоревшие останки ее детей были найдены на овощебазе в Семеновском районе области. Женщина призналась, что это она убила малышей и пыталась их сжечь. Она утверждает, что пошла на такой шаг, так как "не могла обеспечить детям достойную жизнь", передает Life.ru.

Как писали Dni.Ru, утром 25 апреля женщина собственными руками задушила четырехлетнюю дочку и двухлетнего сына на заднем сиденье арендованного авто. Потом заехала на АЗС, купила жидкость для розжига и отправилась в лес. Там она разожгла костер и попыталась сжечь детей. Однако испугалась, что ее заметят охотники, сбила пламя, положила тела в машину и вернулась в Нижний Новгород. На следующий день убийца отвезла тела дочки и сына в Семеновский район, где в заброшенном здании подожгла их и уехала.

Объяснения своего поступка, представленные Еленой, следователей поразили. Установлено, что женщина ежемесячно тратила только на аренду автомобилей более 40 тысяч рублей, а незадолго до убийства детей купила дорогую путевку на зарубежный курорт. Сейчас эксперты пытаются выяснить, насколько она вменяема.