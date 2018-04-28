Посадка неисправного Ил-38 под Москвой попала на видео
Пилоты сработали блестяще, они будут представлены к наградам, заявил Дмитрий Рогозин. Летчики смогли посадить самолет в подмосковном аэропорту Жуковский, избежав жертв и разрушения воздушного судна.
Очевидцы запечатлели аварийное приземление. На опубликованных кадрах видно, как лайнер готовится к посадке.
По данным Рогозина, пилоты они сначала выработали все топливо, после чего мягко посадили самолет без переднего шасси, передает РИА ФАН.
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