Россиянка задушила любовника шнурком во время секса

Жительница Хабаровска Ольга К. случайно убила бойфренда во время сексуальных игр. Девушка задушила парня шнурком от шторы во время полового акта.

Любовники решили разнообразить сексуальную жизнь. Однако парень не рассчитал силу рук 26-летней избранницы. В кульминационный момент Ольга умудрилась затянуть шнур на шее возлюбленного так сильно, что доступ кислорода прекратился полностью, сообщает Telegram-канал Mash.

О том, что парень умер, хабаровчанка догадалась не сразу. Тревогу она забила лишь через некоторое время, когда бойфренд перестал отвечать и не пошел по обыкновению принимать душ. Ольгу задержала полиция, но позже отпустила под подписку о невыезде.

Отметим, что непредумышленные убийства во время полового акта не являются редкостью. Летом прошлого года 67-летний житель подмосковного Раменского во время интимной близости случайно задушил 53-летнюю сожительницу.





О том, что она умерла, пенсионер узнал на следующее утро. Мужчина рассказал, что в порыве страсти сильно сжал партнерше шею и плечи, в результате чего задушил ее, но подумал, что та заснула. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".