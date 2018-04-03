Бездомный россиянин убил товарища из-за сломанной двери в котельной

В Архангельской области 39-летний бездомный подозревается в убийстве 32-летнего бомжа. Как пишет FlashNnord, задержанный рассказал, что вместе с любовницей жил в помещении котельной. Накануне вечером сожительница в его отсутствие не смогла попасть внутрь и попросила знакомого вскрыть дверь.

Когда мужчина вернулся, между ним и сломавшим дверь кувалдой произошла ссора. В ходе перепалки бездомный ударил товарища кухонным ножом.