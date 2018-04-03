"Пришел к имениннице": чиновник нелепо поздравил выжившую в теракте петербурженку
"Пришел поздравить именинницу", – заявил на камеру
Лебедев, который занимает должность главы администрации муниципального округа
Балканский. Видеозапись опубликована в Telegram-канале 78.
"Это не именинница, это годовщина, в общем-то", - поправила Лебедева женщина. Событие, конечно, было очень печальное, добавила она.
Но останавливаться чиновник и не думал. В следующий момент он заявил, что не может остаться в стороне, поскольку у него "тоже бабушка и дедушка были в концлагере каком-то". Именно поэтому, добавил Лебедев, он "очень серьезно" к "этому ко всему" относится.
Напомним, теракт в Санкт-Петербургском метрополитене произошел 3 апреля 2017 года. В перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" синей ветки подземки смертник привел в действие бомбу. В результате взрыва погибли 16 человек, пострадали более 60.
Ответственность за произошедшее взяли на себя члены одной из радикальных исламистских группировок. Боевики оказались связаны с запрещенной в России террористической организацией "Аль-Каида".
Позже сотрудники ФСБ задержали организатора теракта. Был арестован и исполнитель. Им оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.
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