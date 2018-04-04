Пенсионер чудом выжил при падении сосульки

В Башкирии на пожилого мужчину упала гигантская сосулька. Пенсионера госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму, передает ToDay News Ufa.
Повреждение оказалось незначительным – после оказания помощи пациента отправили домой. Следственный комитет проводит доследственную проверку.
Девушка пыталась впечатлить зарубежного литератора
Люди просят "оставить их в покое"
Ведущая Первого канала внезапно заговорила о погибших детях
Девушка исполнила свою мечту, однако не всем она пришлась по вкусу