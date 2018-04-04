Под Москвой бандиты похитили солярку на 1,5 млн рублей

Со склада в Домодедово бандиты из этнической ОПГ похитили более 30 тонн дизельного топлива. Они проникли на склад нефтяной компании ночью, пишет "Подмосковье сегодня".
"Ущерб составил около 1,5 миллиона рублей", – сообщили в МВД. Задержаны четверо подозреваемых, возбуждено уголовное дело.
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