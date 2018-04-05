"Пенсионные" хоромы уволенного Тулеева поразили размахом

Ушедший в отставку глава Кузбасса Аман Тулеев получил к пенсии "золотой парашют". В его "активах" теперь гигантская дача в сосновом бору, служебный кабинет и пожизненный статус.

Аман Гумирович может быть спокойным за счастливую и безбедную старость, а также заниматься общественной работой. И все – благодаря закону о "Народном губернаторе" Кузбасса. Такое звание кемеровские депутаты присвоили ему в декабре 2011 года.

Теперь экс-глава региона до конца жизни получает в пользование просторную загородную резиденцию. Тулеев имеет 156 тысяч квадратных метров земли, 11 жилых домов и десятки хозблоков, а также целое озеро, сообщает паблик Mash в социальной сети ВКонтакте.

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