Безумные регионы: В Омске мужчину засосала и убила бетономешалка

Пожар в Тюмени, отчим-педофил из Волгограда. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.



Два ребенка попали под колеса автомобилей в Балахне Нижегородской области пишет Newizv.ru.Так, на улице Коммунистическая 34-летний водитель Mazda сбил восьмилетнего мальчика. Ребенок без взрослых переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Его доставили в больницу, позже отпустив домой. Кроме того, на улице Дзержинского 57-летний мужчина на Reno сбил 13-летнего школьника, который переходил проезжую часть по "зебре". Ребенка госпитализировали.

В Тюмени полностью сгорел магазин игрушек Rich family, пишет NewsNN. Пожар, площадь которого составила три тысячи квадратных метров, смогли потушить только спустя часов. В его ликвидации принимали участие 63 человека личного состава и 24 единицы спецтехники МЧС. У одноэтажного панельного здания обвалилась кровля. В магазине находилось более 40 тысяч товаров. Проверка пожарной безопасности в магазине была запланирована на 12 апреля.

Половина общественного транспорта Ростовской области работает нелегально, сообщает RostovGazeta. По словам депутата Законодательного собрания региона Сергея Косинова, "эти фирмы непонятно как проходят технический осмотр, непонятно кого выпускают на линию, а базы их находятся в каких-то садах". Также он сообщил, что стоит также заострить внимание на решении администрации с августа убрать маршрутки с города.

В Казани "обнальщики" похитили более трех миллионов рублей, передает Inkazan.ru. Злоумышленники предоставляли клиентам услуги, связанные с финансовыми транзакциями, и брали за это комиссионное вознаграждение. При этом у них не было регистрации и лицензии на такую деятельность. Следователи завели уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Мошенничество". Одного из подозреваемых задержали.



Старое тюменское колесо обозрения получило вторую жизнь – его увезли для установки в барнаульский парк развлечений "Арлекино", пишет Nashgorod.ru. Оно было демонтировано вскоре после установки на Цветном бульваре областной столицы нового аттракциона. Барнаульские специалисты уже проверили исправность всех механизмов и приборов. Ожидается, что все подготовительные работы завершатся к концу апреля, после чего аттракцион вновь проверят на безопасность для посетителей и персонала. Обновленное тюменское колесо обозрения заработает в столице Алтайского края в мае этого года.

В Омске бетономешалка затянула 37-летнего рабочего. Трагедия произошла, когда сотрудник частной компании попал в механизм. Мужчина скончался на месте, получив несовместимые с жизнью травмы, передает "Город55".

Иностранец украл документы у ижевчанина и продал его долю в квартире, сообщает Udm-info.ru. Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего гражданина из ближнего зарубежья. Было установлено, что около двух лет назад злоумышленник познакомился с мужчиной, проживавшим в однокомнатной квартире на ул. Пушкинской. Отец ижевчанина незадолго до этого скончался, и потерпевший в право наследования еще не вступил. Узнав об этом, мошенник похитил документы на квартиру, затем нашел мужчину, похожего на потерпевшего, и с его помощью продал долю в квартире. Нанесенный ущерб составил 800 тысяч рублей.

Многодетная 29-летняя жительница города Серов Свердловской области отправилась в колонию за избиение маленькой дочери, пишет Tagilcity.ru. Всего у женщины восемь детей. В отношении семи из них она лишена родительских прав. Дети воспитываются в государственных учреждениях. Самая младшая дочка проживала с матерью. Женщина получила наказание в виде трех лет лишения свободы.

По информации портала Novostivolgograda.ru, в Волгограде отчим насиловал малолетнюю падчерицу под угрозой расправы. По данным следствия, подозреваемый с июня 2016 года и до февраля этого года систематически подвергал девочку сексуальному насилию. Впервые на стала жертвой педофила в шесть лет. В отношении 26-летнего преступника возбуждено уголовное дело. Свою вину мужчина не признает, а вот правдивость показаний ребенка уже подтвердили эксперты.

Как сообщает Mkset.ru,в Башкирии поймали троих киллеров, подозреваемых в убийстве бизнесмена. Тело с тремя огнестрельными ранениями в автомобиле Toyota Camry в феврале. Как установили оперативники, убийство было заказным, убивали предпринимателя трое. О том, установлен заказчик убийства или нет, пока не сообщается.

Житель Уфы в ссоре жестоко зарезал военного пенсионера, передает ToDay News Ufa. Как выяснилось, с жертвой 59-летний подозреваемый был хорошо знаком. Обвиняемый и пенсионер были вместе дома у одного из них и употребляли спиртное. Внезапно возникла ссора. В ходе скандала мужчина схватил нож и несколько раз ударил им военного пенсионера в шею. Тот скончался прямо на месте преступления. Шум услышал сосед, вышел и, увидев страшную картину, вызвал полицию.