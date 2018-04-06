Недовольные родственники жертв крушения Ан-148 требуют еще денег

Семьи жертв крушения Ан‐148 в Подмосковье считают выплаченные им компенсации недостаточными. Родственники подали судебные иски к авиакомпании и страховщикам, передает "360".

Близкие двух погибших пассажирок заявили, что размер причиненного им вреда превышает выплаченные суммы. Они требуют возмещения материального и морального вреда, а также ежемесячную компенсацию по случаю потери кормильца. Материальным ущербом истцы называют стоимость багажа.

Напомним, что лайнер "Саратовских авиалиний" разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из московского аэропорта. На борту были 65 человек и шесть членов экипажа, выжить никому не удалось.