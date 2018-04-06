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Регионы

Безумные регионы: жители Тюмени в панике из-за мертвых свиристелей

Фото: GLOBAL LOOK press
В Набережных Челнах обстреляли школу, школьник из Ростова-на-Дону убил друга семьи и сбежал. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
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В Нижегородской области депутат города Выкса Антон Каштанов отправлен на месяц под домашний арест за попытку дать взятку должностному лицу, пишет Newizv.ru. Он хотел, чтобы сотрудник силовых структур воспользоваться служебным положением для получения конфиденциальной информации в личных целях. Ведется следствие.

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В удмуртском поселке Кез на переселенцев из ветхого жилья в новой квартире упал потолок, передает NewsNN. При строительстве дома, сданного по программе переселения из ветхого жилья, были допущены многочисленные нарушения. Например, в одной из квартир обрушился потолок, влажность оказалась выше нормы, из-за этого в квартирах начали разрушаться напольные покрытия, промерзать стены и т.д.

В Ростове-на-Дону 16-летний школьник убил 29-летнего друга семьи и скрылся, сообщает RostovGazeta. В отношении него завели уголовное дело. Известно, что дома у подростка между ним и мужчиной произошла ссора. Парень схватил нож и нанес оппоненту множественные удары. Пострадавший скончался на месте происшествия. Нападавшему удалось скрыться. Преступнику грозит до 15 лет колонии.

В Набережных Челнах расследуют обстрел школы поселка ЗЯБ хулиганами, передает Inkazan.ru. На окнах класса обнаружили четыре-пять отверстий от пуль. Следы от выстрелов на втором этаже заметили еще в конце марта. Сейчас ведется расследование по данному факту.  Сообщается, что стрельбу могли вести из пневматического оружия. По одной из версий, целью злоумышленников была порча школьного имущества.

Фото: pixabay.com

Десятки мертвых свиристелей напугали жителей Тюмени, пишет Nashgorod.ru. Люди обсуждают массовую гибель птиц около прозрачных шумопоглощающих экранов на улице Мельникайте. По сообщениям очевидцев, "улица усыпана трупами птиц". По версиям тюменцев, они могут ударяться об экраны, виной может быть птичий грипп, а также другие местные жители, отстреливающие птиц с помощью пневматических винтовок.

За кражу собаки у соседей жительнице Омска грозит два года колонии, передает "Город55". 36-летняя женщина стащила девятимесячную овчарку со двора частного дома. Хозяйка обратилась в полицию. Стражи порядка нашли питомца. Воровка же рассказала, что ей настолько понравилась соседская собака, что она, понимая, что совершает кражу, забрала овчарку себе. Для этого злоумышленница ночью подошла к забору дома потерпевшей, подманила собаку через дырку в заборе и отвела к себе во двор. По факту случившегося правоохранители завели уголовное дело.

Жителю Удмуртии, который избил односельчанина бревном до смерти, грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает Udm-info.ru. Потерпевший скончался в больнице через четыре дня. Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 марта, когда 31-летний мужчина распивал алкоголь с 60-летним односельчанином. Между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый избил гостя руками и бревном. Утром жена потерпевшего обнаружила дома мужа и вызвала скорую. Пенсионер умер в больнице 4 апреля. Подозреваемый задержан. 

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Трамвай в Екатеринбурге сошел с рельсов и вылетел на остановку, пишет Tagilcity.ru. Он двигался со стороны улицы Колмогорова и поворачивал на улицу Крылова. К счастью, в этот  момент на остановке никто не стоял, поэтому пострадавших нет. Что стало причиной схода вагона, пока не известно.

По информации портала Novostivolgograda.ru, в Котово Волгоградской области задержали экспедитора, укравшего после разгрузки часть товара. Как выяснилось, он совершил кражу со склада части привезенных продуктов питания. Задержанный был передан прибывшей следственно-оперативной группе территориального отдела полиции. По факту кражи в отношении волгоградца возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Mkset.ru, 6 апреля неподалеку от города Октябрьского в Башкирии произошло серьезное ДТП. По данным ГИБДД, 36-летняя горожанка, управлявшая автомобилем "Лада Калина", не справилась с управлением и вылетела в кювет, машину при этом опрокинулась. Вместе с женщиной ехала ее восьмилетняя дочь, сидевшая в детском кресле, которое помогло смягчить удар. Тем не менее и мать, и ребенок получили травмы. Обстоятельства происшедшего и данные о пострадавших уточняются.

В Уфе пьяный угонщик влетел в припаркованную фуру, передает ToDay News Ufa. В салоне покореженного авто находился человек. Росгвардейцы решили ему помочь, но мужчина заявил, что все  в порядке, помощь ему не нужна, и он уже вызвал ГИБДД. Росгвардейцы решили дождаться дорожную полицию. Когда водитель понял, что патруль не уйдет, он решил сбежать. Впрочем, стражи порядка пресекли попытку. Выяснилось, что 33-летний уфимец имеет судимости за кражи, а ДТП он совершил на чужой машине, сев за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Автор: Людмила Фоканова6 апреля 2018, 19:37

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