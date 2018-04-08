В Крыму водитель загнал маршрутку с пассажирами под поезд

Утром 8 апреля на железнодорожном переезде в городе Армянск на севере Крыма электричка протаранила маршрутку, передает телеграм-канал Mash. Сообщается, что водитель выехал на пути перед самым поездом. Мужчина погиб на месте. Кроме того, сообщается о пяти погибших пассажирах, в числе которых – ребенок. Еще шесть человек пострадали.