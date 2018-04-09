Под Москвой погиб 13-летний зацепер

В Московской области 13-летний подросток погиб из-за опасного увлечения. Юноша катался на крыше вагона электрички "Ласточка", передает НСН.
Трагедия произошла на 621-м километре перегона Сходня – Химки. Подросток не удержался на крыше поезда и упал. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.
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