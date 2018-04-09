Чудом выживший в кемеровском пожаре мальчик начал ходить

Мальчик, выпрыгнувший из окна четвертого этажа во время пожара в "Зимней вишне", начал ходить. Врачам удалось за короткий срок вывести 11-летнего пациента из критического состояния, ребенок переведен в центр восстановительного лечения.

Состояние юного пациента оценивается как удовлетворительное. Мальчик быстро идет на поправку.

"Сегодня мальчик, пострадавший при пожаре в ТРК "Зимняя вишня", переведен в отделение восстановительного лечения "Золотая рыбка". Состояние пациента удовлетворительное, с хорошим восстановительным потенциалом. Мальчик ходит, сидит, пребывает в хорошем настроении", – сообщила журналистам врач-невролог Ольга Посохова.

Трагедия в Кемерово разыгралась 25 марта. Пожар вспыхнул в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня". В огне и дыму погибли 64 человека, более 40 из них – дети. В числе жертв оказались и родители мальчика, а также его младшая сестра.

В больничной палате, где лежит ребенок, дежурят по очереди три его бабушки. Одна из них, как сообщил уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын, станет опекуном мальчика.

Когда пострадавшего доставили в больницу, у него диагностировали отравление продуктами горения, ушиб печени, сердца, почек, легких, перелом костей таза. Главная проблема была с легкими, ребенка пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции. Однако врачам детской областной больницы удалось за сутки вывести мальчика из опасного состояния, передает РИА Новости.

По данным медиков, сейчас ребенок получает целый комплекс восстановительных процедур. Это и биоакустическая коррекция головного мозга, и электросон, и посещение соляной пещеры. Кроме того, пациенту назначено усиленное питание.

Тем временем в память о страшном пожаре в "Зимней вишне" кузнецы из Ульяновска куют дерево скорби, которое предполагается установить на месте трагедии. Вишневое дерево будет около пяти метров в высоту. При этом к его созданию может приложить руку любой кузнец из любой точки мира. Организаторы просят всех, кто знаком с этим ремеслом, изготавливать вишни по определенным параметрам и высылать их в Ульяновск до июня 2018 года.

Вишни на ветках станут символами потерянных в огне жизней. По последним данным, к акции уже присоединились кузнецы из 15 городов – от Якутска до Геленджика.

