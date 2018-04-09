Задержание вооруженных банкиров попало на видео

В Оренбурге в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из городских кафе находятся вооруженные люди. Прибывшие на место правоохранители при силовой поддержке сотрудников ОМОНа задержали свыше 30 человек в возрасте от 21 до 60 лет. У них было изъято порядка десяти единиц огнестрельного и травматического оружия и боеприпасы к нему. Сообщается, что среди задержанных оказались черные банкиры. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Проверяется их причастность к совершению тяжких преступлений в регионе. Телеканал "360" опубликовал видео операции.