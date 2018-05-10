В Новосибирской области студент устроил бойню и умер

Утром 10 мая студент Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина напал на однокурсников во время занятий. Он выстрелил в одного из учащихся из пистолета, сообщает Telegram-канал 112. Еще два человека получили травмы, пытаясь спастись.
В результате происшествия злоумышленник скончался. Пострадавших доставили в больницу. По факту случившегося проводится проверка, передает Life.ru.
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