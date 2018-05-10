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Под Новосибирском затравленный студент расстрелял детей из винтовки

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
В Новосибирской области произошла трагедия в колледже транспортных технологий имени Н.А. Лунина. Один из учащихся пришел в учебное заведение с оружием и устроил стрельбу.

Продолжение: Жуткие кадры с места бойни в сибирском колледже
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Войдя в здание колледжа, парень начал выкрикивать претензии к якобы своим обидчикам. А затем открыл огонь. "Стрелок крикнул: "Вы надо мной подшутили, теперь я пошучу над вами". После чего начал стрелять по детям", – сообщил близкий к следствию источник.

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Один из студентов получил ранение, передает сайт "Комсомольская правда". Испуганные подростки начали выпрыгивать из окон. 

Спасаясь от нападавшего, один из студентов получил ушибы, другой сломал ногу, третий – обе ноги. Стрелок был найден мертвым.

Глава Новосибирской области Андрей Травников в срочном порядке вылетел в Барабинский район. Кроме того, на место происшествия направляется рабочая комиссия по проведению оперативного расследования.

Источники рассказали, что о состоянии раненого ученика пока ничего не известно. "Пострадавший студент находится под особым контролем Министерства здравоохранения Новосибирской области", – коротко комментируют в правительстве.

Позже стали известны некоторые подробности трагедии. Сообщается, что для нападения парень использовал ружье Иж-12. Оружие он украл у отца и пронес в колледж в разобранном состоянии в рюкзаке, пишет Telegram-канал Mash.

Учащиеся колледжа отметили, что мотивы нападавшего сомнительны, ведь парня, по их словам, никто не унижал. "Никто понять не может, кто его и как гнобил, вроде не издевались над ним..." – сказали они.

Автор: Михаил Вштанов10 мая 2018, 08:48

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