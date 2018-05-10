Опубликован список пострадавших при стрельбе в колледже

В Сети появился список учащихся колледжа под Новосибирском, которые пострадали в результате нападения одного из студентов. В больницу попали три человека.
Предположительно, их жизни ничто не угрожает. Список публикует Telegram-канал LifeShot.
1. Гасанов Гасим Агагуль-Оглы, 18 лет – перелом обеих ног.
2. Несовершеннолетний молодой человек – перелом ноги.
3. Болденков Дмитрий Алексеевич, 18 лет – огнестрельное ранение в руку.
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