Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
Останки женщины были обнаружены на одном из пустырей в Арсеньеве в начале мая. Следствие выяснило, что они принадлежат 30-летней жительнице города. Сыщики вышли на ее 39-летнего сожителя.
Во время обыска в квартире подозреваемого обнаружили следы преступления и свидетельствующие против него улики. Как выяснилось, причиной, по которой мужчина начал ссору, была ревность. Перепалку приморский Отелло завершил несколькими ударами кулака в голову. Женщина скончалась.
Преступник решил избавиться от тела, расчленив его. Останки он пропускал через мясорубку, которые затем разбросал по пустырю. Подозреваемый арестован, детали преступления выясняются, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета России по Приморскому краю.
Ревнивый муж выгуливает голую жену в Нью-Йорке— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 20 января 2016 г.
ВИДЕО: https://t.co/1SF1QCfMH3#голая #НьюЙорк #ревность #США pic.twitter.com/snfO9vdIl1
Похожий случай произошел в феврале в Калининграде. Как писали Dni.Ru, следователи нашли убийцу 42-летней местной жительницы. Женщина пропала из дома в начале января. Под подозрение попал ее 43-летний сожитель.
На допросе мужчина рассказал, что его возлюбленная, выпив, принялась в подробностях рассказывать, как изменяла ему. В приступе ярости мужчина набросился на нее и бил до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни. Тело ревнивец вынес на улицу и закопал в траншее, приготовленной для заливки фундамента.
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