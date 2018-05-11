Ревнивый пенсионер избил 79-летнюю жену банкой

В Калининградской области пенсионер из ревности избил свою 79-летнюю супругу. Мужчина нанес жене несколько ударов по голове стеклянной банкой с консервацией, пишет Flashnord.
Потерпевшей понадобилась медицинская помощь. Мужчине за избиение жены грозит до двух лет лишения свободы.
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