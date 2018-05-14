Автоледи задавила загоравших у пруда под Москвой

На берегу Лаговского пруда в Подольске девушка на Daewoo Nexia наехала на загоравших людей. В результате ДТП пострадали два человека, сообщает "Подмосковье сегодня".
"Скорее всего, ей не объяснили, как останавливаться, она и поехала. Крутила рулем и выехала прямо на пляж, где люди загорали", – рассказал очевидец.
Пострадавшие госпитализированы. У них диагностированы переломы ребер и позвоночника.
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